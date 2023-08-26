Відправив в глибокий нокаут: Чеботар ефектно переміг суперника в андеркарді бою Усик – Дюбуа
Український боксер Василь Чеботар здобув 14-у перемогу на професійному ринзі. Цього разу він нокаутом переміг іспанського боксера колумбійського походження Джоеля Хуліо.
Василь Чеботар та Джоель Хуліо свій бій провели в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа у Вроцлаві.
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Чеботар доволі впевнено провів поєдинок. В четвертому раунді він відправив суперника в нокдаун, але той зумів продовжити бій. А вже в шостому раунді після черговий ударів в голову, суперник впав на спину. Спроби піднятися були невдалі. Коли арбітр вже відраховував, представники Хуліо навіть кинули на ринг білий рушник.
Відео найкращих моментів бою Чеботар – Хуліо
Для Чеботаря це чотирнадцята перемога на професійному ринзі. Боксер йде без поразок. А шість боїв закінчив достроковими перемогами.