Карпати збирають зіркових вихованців: захисник Дніпра-1 потрапив на олівець Маркевича, – ЗМІ

Лідер групи А Першої ліги Карпати активно шукають підсилення під УПЛ. В полі зору тренерського штабу "левів" перебувають переважно вихованці львівського клубу.

У зимове трансферне вікно "леви" планують підписати форварда Дніпра-1 Олексія Гуцуляка та вінгера "гірників" Мар'яна Шведа. Проте цими прізвищами не обмежуються апетити Карпат.

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Ставка Карпат на власних вихованців

За повідомленням ЗМІ, головний тренер "зелено-білих" Мирон Маркевич особисто зацікавлений у підписанні лівого захисника Дніпра-1 Василя Кравця. 26-річний футболіст є вихованцем Карпат та викликався в табір збірної України. Досвідчений виконавець повинен зміцнити захисну ланку Карпат.

В сезоні 2023/24 Кравець зіграв за Дніпро-1 17 матчів у всіх турнірах. Василь лише влітку поповнив склад дніпрян і за повідомленням порталу Transfermarkt боси "спортклубівців" заплатили за трансфер оборонця 800 тисяч євро. Кравець має довготривалий контракт з Дніпром-1, який завершується 30 червня 2026 року. Тож львів'янам доведеться заплатити значну компенсацію в разі повного викупу прав на футболіста.

. Василь Кравець має досвід виступів у чемпіонатах Іспанії та Польщі. Латераль захищав кольори Луго, Леганеса, Спортінг Хіхон та Лех Познань.

Зазначимо, що львівські Карпати дуже впевнено виступають у поточному сезоні та є головними фаворитами на підвищення в класі. У 16 матчах "леви" набрали 39 очок та на 12 балів випереджать Епіцентр, який йде другим в групі А. У наступному турі львів'яни на виїзді зіграють проти Поділля. Матч відбудеться 18 листопада.