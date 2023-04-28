За однієї умови знову стане "левом": Кравець покине Ворсклу заради рідного клубу

Влітку полтавська Ворскла може втратити лівого захисника Василя Кравця. Футболіст може повернутись у рідний клуб міста Лева.

Журналіст Дмитро Вєнков повідомив, що Василь Кравець близький до повернення у львівські Карпати, які борються за вихід в УПЛ. Оборонець начебто вже має домовленості із керівництвом Ворскли щодо свого майбутнього.

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Повернення до рідного клубу

Кравець стане повноцінним футболістом Карпат, якщо "леви" за підсумками сезону-2022/2023 підвищаться у класі. Василь має намір знову одягнути зелено-білу футболку рідного клубу.

Хоча його контракт із полтавським клубом спливає 30 червня 2025 року.

Телеграм-канал Карпат вже теж підхопив цю інформацію про ймовірне повернення Кравця до Львова.

Цікаво! Кравця могло не бути у Ворсклі, адже у Василя був варіант із поверненням у Карпати. Але тоді сам футболіст вирішив, що не буде переходити у команду, яка виступає у Першій лізі України. Адже це було б кроком назад у кар'єрі 25-річного лівого захисника.

Наразі Карпати грають із командами верхівки у боротьбі за вихід в Українську Прем'єр-лігу. Команда Андрія Тлумака йде на 4-му місці серед 8-ми клубів, маючи у своєму активі 13 балів. До третього ЛНЗ, з яким у попередньому турі розписали мирову 1:1, відставання у 2 очки.

Четверта позиція дозволяє Карпатам поборотись за підвищення у класі через стикові матчі.

Вже 29 квітня "леви" зіграють на виїзді проти лідера Першої ліги Оболонь. Початок зустрічі на "Оболонь-Арена" о 15:30.

Ворскла у сезоні-2022/2023 йде на 7-му місці, маючи у своєму активі 29 пунктів.

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