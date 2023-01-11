В боях за Україну загинув волейболіст Василь Бердичевський

В боях з російськими окупантами загинув волейболіст Василь Бердичевський. Це сталося в районі Мар'їнки Донецької області.

Василь Бердичевський був призваний на військову службу у квітні 2022 року, командував відділенням аеромобільного взводу аеромобільної роти аеромобільного батальйону.

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Загинув 5 грудня 2022 року в районі Мар'їнки Донецької області.

За даними Міністерство молоді та спорту України, від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 190 спортсменів загинули на полі бою та від ворожих снарядів.

У мирному житті до російського вторгнення Василь Бердичевський займався волейболом. Він був президентом громадської організації "Волейбольний клуб "Фенікс", а також тренером юнацької волейбольної команди "Амбідекстр" Попільнянського ліцею, що в Житомирській області.