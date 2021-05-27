Вашингтон з Ленем програв Філадельфії другий матч плей-офф НБА: відео

В рамках першого раунду плей-офф НБА відбулися три матчі. Українець Олексій Лень зіграв другу гру в плей-офф. Баскетболіст вийшов у старті Вашингтона в матчі з Філадельфією.

Філадельфія – Вашингтон 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15)

Рахунок в серії – 2:0

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За 12 хвилин на паркеті Лень набрав 6 очок (3-5 з гри), зробив 5 підбирань і 1 перехоплення. "Візардс" поступилися з рахунком 95:120.

У плей-офф Лень в середньому за гру набирає по 9,0 очка і 4,0 підбирання.

Третій матч серії між Вашингтоном і Філадельфією пройде 30 травня в столиці США.

Філадельфія – Вашингтон відеоогляд