"Йому просто нічого не потрібно": легенда Динамо розніс роботу Луческу на чолі киян

Київське Динамо взагалі не вражає своєю грою у першій частину сезону УПЛ-2023/2024. Це єдиний футбольний фронт, де "біло-сині" продовжують свої виступи, адже із Кубка та Ліги конференцій вже вилетіли.

Все більше критики ллють на Мірчу Луческу через провальні виступи Динамо. Схоже, що румун вичерпав себе, як тренер у київському клубі. Після 12-ти турів динамівців, які перед сезоном УПЛ-2023/2024 говорили про чемпіонські амбіції, йдуть на 7-му місці, набравши 16 балів. Однак із такою нинішньою грою далеко не заїдеш.

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Ващук: Я цього не розумію, цього у Динамо не було ніколи

Легенда київського гранда Владислав Ващук оцінив нинішній стан Динамо та прокоментував конфлікти у внутрішній "кухні" киян.

Не знаю навіть, як прокоментувати. Якось дуже ллють на Динамо – Динамо не готове, конфлікти всередині команди, тренера з гравцями. Я цього не розумію, цього у Динамо не було ніколи. Конфлікти бували, але вони так не вилазили, як сьогодні. Я не розумію, коли тренер вже у клубі багато років, і тут конфлікти. Щось тут не те,

– заявив колишній футболіст.

Також колишній захисник "біло-сині" розповів, чого не вистачає команді "Містера", аби здобувати потрібний результат та втілювати плани про "золото" УПЛ.

На його думку, нинішня команда Динамо немає усього, чим взагалі славиться цей український клуб зі столиці. Із часом у киян змінився стиль гри, від кардинально відрізняється від того, який був у найкращі часи Динамо. Футболісти не витримують тих навантажень, які потрібно робити для того, аби перемагати у кожній грі.

Ващук доволі різко оцінив роботу румунського наставника на чолі Динамо, яку зі старту рознесли уболівальники киян, які просто не розуміли, як колишній тренер Шахтаря може прийти до керма їх улюбленої команди.

Ніяк. Я його роботи не бачу. Я бачу, що йому просто нічого не потрібно, він просто щось вирішує там за рахунок досвіду, так би мовити, щось там робить. Я не розумію, куди він це веде і що це буде. Коли порівняти 12 років у Шахтарі, де він працював, і 12 років у Динамо, то це будуть два європейські клуби з різним стилем гри – але одним тренером. Я не розумію, як це може бути. Значить, щось змінилося у футболі. Я в іншому футболі був,

– відповів Ващук.

Попереду у Динамо якраз українське "Класичне" проти Шахтаря, яке відкриє програму 13-го туру УПЛ-2023/2024. Зрозуміло, за кого у цій зустрічі вболіватиме Ващук, але він не став робити сміливих прогнозів на киян. Колишній футболіст лише додав, що у будь-які часи його серце буде разом із Динамо.

Українське "Класичне" Динамо – Шахтар відбудеться 3 листопада о 17:00.

До слова, Владислав Ващук провів у футболці Динамо 357 поєдинків, у яких забив 15 голів та віддав один асист. Це найбільша кількість зіграних матчів у кар'єрі колишнього захисника за один клуб. Також здобув із киянами 15 трофеїв.

Відзначимо, що "Містеру" дісталось і від іншої легенди Динамо Олега Лужного.