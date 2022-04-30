Варіант проведення чемпіонату у західних областях України – можливий, – Павелко

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про можливі варіанти проведення чемпіонату України в наступному сезоні. За його словами, він може відбутися у західних областях України.

Павелко: Хочеться, аби якнайшвидше відбудувалась Україна

Рішення про початок нового сезону ухвалять відразу після перемоги України, запевняє Павелко. Перші матчі можуть провести на заході України.

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Коли ми усією країною відсвяткуємо перемогу над рашистами, обов’язково буде прийняте рішення про старт наступного чемпіонату. І тоді, як варіант, розглядатимемо його початок на Заході України. Де всі клуби приїдуть і відіграють перше коло, або й взагалі увесь чемпіонат,

– сказав очільник УАФ.

"Варіант проведення чемпіонату у західних областях України – можливий. Але хочеться, аби якнайшвидше відбудувалась Україна, всі наші міста і в цілому, вся країна повернулась до мирного життя. До життя, в якому вболівальники із дітками приходитимуть на футбол і вболіватимуть за свої команди", – додав Павелко.