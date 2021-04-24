У Росії вандали спалили могилу хокеїста Локомотива, який загинув в авіакатастрофі

Вандали спалили могилу хокеїста ХК Локомотив з Ярославля, який загинув в результаті авіакатастрофи літака з командою на борту 7 вересня 2011 року.
Джерело не приводить ім'я гравця з поваги до його сім'ї. Невідомі особи потрапили в об'єктиви камер.
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Відео було передано в УМВС Росії, зараз підозрюваних розшукують, аби притягнути до відповідальності.
Що відомо про авіакатастрофу ХК Локомотив?
- Авіакатастрофа, яка забрала життя гравців, тренерів та персоналу хокейної команди Локомотив сталася 7 вересня 2011 року.
- Пасажирський літак Як-42 авіакомпанії "Як Сервіс", що виконував рейс за маршрутом Ярославль – Мінськ, розбився при вильоті з ярославського аеропорту Туношна.
- На борту перебували 45 осіб, у тому числі, 37 членів команди ярославського хокейного клубу Локомотив і вісім членів екіпажу. В авіакатастрофі вижив лише бортпровідник.