У Росії вандали спалили могилу хокеїста Локомотива, який загинув в авіакатастрофі

Вандали спалили могилу хокеїста ХК Локомотив з Ярославля, який загинув в результаті авіакатастрофи літака з командою на борту 7 вересня 2011 року.

Джерело не приводить ім'я гравця з поваги до його сім'ї. Невідомі особи потрапили в об'єктиви камер.

Дивіться також Донбас в овертаймі вирвав перемогу у Сокола і став чемпіоном України: відео

Відео було передано в УМВС Росії, зараз підозрюваних розшукують, аби притягнути до відповідальності.

Що відомо про авіакатастрофу ХК Локомотив?