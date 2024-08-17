Лідер київського Динамо потрапив до шорт-листа клубу іспанської Ла Ліги

Літнє трансферне вікно-2024 добігає свого кінця. Протягом нього два форварди збірної України вже змінили свою клубну прописку й така ж доля може спіткати й третього нападника "синьо-жовтих".

Владислав Ванат зацікавив представника іспанської Ла Ліги. Йдеться про Бетіс, який очолює досвідчений Мануель Пеллегріні.

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Новий варіант продовження кар'єри для Ваната

Про інтерес до форварда Динамо повідомив відомий італійський журналіст Руді Галетті. За його інформацією, клуб із Севільї шукає футболіста на підсилення нападу та має у своєму шорт-листі чотирьох футболістів.

Головною ціллю для Бетіса вважається Юссуфа Мукоко з дортмундської Боруссії. Також у списку іспанців знаходиться Кевін Денкей зі Серкль Брюгге та Брель Емболо з Монако.

Зазначимо, що в минулому сезоні "зелено-білі" посіли сьоме місце в Ла Лізі та забезпечили собі участь у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. У раунді плей-оф на шляху до групового етапу іспанці зіграють проти криворізького Кривбаса.

. Раніше Бетіс хотів підписати ще одного гравця киян – Володимира Бражка, проте до конкретики справа не дійшла.

Нагадаємо, що контракт Ваната з київським клубом розрахований до 30 червня 2027 року. В його послугах також зацікавлений міланський Інтер, який розглядає можливість зробити пропозицію Динамо вже в нинішнє трансферне вікно.