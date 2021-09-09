Валіуллін провалив допінг-тест: яке покарання очікує на збірну Казахстану після матчу з Україною

Гравець збірної Казахстану Руслан Валіуллін підозрюється у вживанні допінгу. Про це стало відомо після матчу, в якому збірна Казахстану зіграла внічию з Україною 2:2, а Валліулін відзначився дублем.

Про позитивний тест допінг-проби Валіулліна стало відомо 8 вересня. 9 вересня інформацію про початок розслідування проти футболіста повідомили у його клубі Тобол.

Там же зазначили, що про позитивний допінг-тест футболіст дізнався 2 вересня, коли направлявся зі збірною Казахстану до Фінляндії. Сталося це на наступний день після матчу Казахстан – Україна, в якому Валіуллін відзначився дублем. При цьому другий гол він забив на останній компенсованій хвилині матчу, принісши збірній Казахстану нічию.

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Пробу у Валіулліна взяли 12 серпня після матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій проти Жиліни. В цій грі Тобол був розгромлений 5:0 та вилетів з турніру.

Зважаючи, що повідомлення про провалений допінг-тест Валіуллін отримав вже після матчу проти України, то результат цієї гри переглянутий не буде.

Також варто відзначити, що про початок розслідування проти Валліуліна в Федерації футболу Казахстану мали б знати вже 2 вересня, коли результати отримав сам гравець. Тож його і не випустили на матч проти Фінляндії 4 вересня. Лише 6 вересня на сайті КФФ з'явилася інформація, що у Валіулліна м'язова травма, яку він отримав ще у матчі проти України, і нібито саме через неї він не зіграє проти Боснії та Герцеговини. Однак до цього про ушкодження гравця не писали.