Валіуллін провалив допінг-тест: він забив два голи у ворота збірної України – ЗМІ

Казахський футболіст Руслан Валіуллін може бути дискваліфікований через провалений допінг тест. Саме він забив два голи у ворота збірної України в матчі 1 вересня.

Руслан Валіуллін зіграв весь матч проти збірної України. На 74-й хвилині він вперше зрівняв рахунок у матчі. А після того, як Сікан вивів збірну України вперед на 90+3 хвилині, приніс своїй команді перемогу голом на 90+6 хвилині. Саме Валіулліна визнали кращим гравцем 4 туру відбору на ЧС-2022.

Як це було Казахстан нам не по зубах: Україна знову зіграла внічию у відборі на ЧС-2022 – відео

Однак вже у двох наступних матчах Валіуллін не зіграв. Він пропустив як матч проти Фінляндії, так і проти Боснії та Герцеговини. У Казахстанській федерації футболу заявили, що у матчі проти України Валіуллін отримав м'язову травму, тому і пропустив ці матчі.

Однак місцевий журналіст Айдин Кожахмет заявив, що у Валіулліна виявили допінг.

"Захисник збірної Казахстану Руслан Валіуллін здав позитивний допінг-тест. Не знаю, коли це сталося, але саме з цієї причини футболіст не брав участі в минулому матчі з Боснією. Поки невідомо, яка заборонене речовина була виявлена в допінг-пробі Валіулліна і після якого матчу ця проба була взята, але, за моєю інформацією, все погано", – написав Айдин Кожахмет.

Варто відзначити, що якщо в пробі Валіулліна буде виявлено допінг, то на футболіста очікує дискваліфікація. На результат матчу Казахстан – Україна це ніяк не вплине.