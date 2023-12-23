Мрія кожного фаната футболу: Залужний та Мессі обмінялися подарунками

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав від найкращого футболіста світу Ліонеля Мессі футболку з автографом. Натомість Мессі отримав журнал з автографом українського генерала.

Восьмиразовий володар Золотого м'яча Ліонель Мессі, який виступає за американський Інтер Маямі, обмінявся подарунками з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Про це розповів харківський меценат Юрій Сапронов, який став "медіатором" між Мессі та Залужним.

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Сапронов передав Залужному пам'ятний подарунок від найкращого футболіста світу

Сапронов за допомогою українського легіонера Інтер Маямі Сергія Кривцова зміг потрапити на тренування команди та зустрітися із Мессі. Ліонель передав через Сапронова залужному свою ігрову футболку, залишивши іменний автограф із ім'ям Залужного – "Valery".

У відповідь Мессі отримав екземпляр журналу Times із Залужним на обкладинці та автографом головного герой матеріалу.

"Мав честь зустрітися і поговорити вчора з мудрим генералом. З Людським генералом. Не вперше, хотілося б частіше, але не зловживаю. Потім, після перемоги хвалитися фото. Виявляється, план ЗСУ на 2024 рік висить на самому видному місці. Я нічого не просив, нічого не підписував. Слухав, слухав і слухав…

Так, передав Валерію Федоровичу ігрову футболку з підписом Мессі. Коли я був у Майамі, я звичайно був на матчах Інтера Майамі, і завдяки нашому Сергію Кривцову, звичайно, проник на тренування. Лео з повагою підписав", – написав Сапронов.

Нагадаємо, Ліонель Мессі вважається одним із найкращих футболістів за всю історію футболу. 36-річний аргентинець виграв всі найпрестижніші титули у футболі – як на клубному рівні, так і зі збірною Аргентини.