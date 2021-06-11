Лучкевич офіційно став гравцем Дніпра-1

Валерій Лучкевич офіційно покинув Олександрію. Футболіст вирішив продовжити свою кар'єру в Дніпрі-1.

Лучкевич вчетверте змінив клуб

Дніпро-1 оголосив, що поповнив свій склад першим літнім новачком. Дніпро-1 та Валерій Лучкевич уклали контракт на 2 роки.

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Що відомо про Лучкевича

Вихованець запорізького Металурга, за який виступав два сезони тільки за молодіжні склади (44 матчі, 8 голів).

Після цього Лучкевич перейшов у Дніпро, в складі якого став фіналістом Ліги Європи і виграв бронзові медалі чемпіонату країни.

Далі Лучкевич виступав за бельгійський Стандарт. Останні два з половиною сезони грав за Олександрію.