"Подивимося, на що ми здатні": захисник збірної України – про вирішальний матч проти Італії

Валерій Бондар поділився очікуваннями від вирішальної гри відбору до Євро-2024. Україну в поєдинку з італійцями влаштує лише перемога.

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграє ключовий поєдинок відбору до чемпіонату Європи 2024 проти національної команди Італії. Захисник "синьо-жовтих" Валерій Бондар поділився очікуваннями від вирішальної гри.

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Це велика гордість, коли ти приїжджаєш до нашої національної збірної й маєш право представляти країну. Для мене це велика відповідальність. У понеділок подивимося, на що ми здатні,

– сказав Валерій.

Бондар: Позитивні емоції від роботи з Ребровим

Також 24-річний футболіст донецького Шахтаря розповів про роботу в збірній України під керівництвом Сергія Реброва. 49-річний фахівець став наставником головної команди країни влітку цього року.

"У мене дуже позитивні емоції від роботи із Сергієм Ребровим. Цікаво, адже в кожного тренера свій стиль. Ти маєш від кожного брати найкраще і з кожним днем ставати більш розвиненим у всіх аспектах. Хороший тренерський штаб", – додав Бондар.

Матч Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Команді Сергія Реброва для виходу на Євро-2024 необхідна виключно перемога.