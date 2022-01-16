Валентина Семеренко забронювала собі путівку на Олімпіаду-2022

Українська біатлоністка Валентина Семеренко виступить на Олімпіаді у Пекіні. Для спортсменки це будуть п'яті Ігри у кар'єрі.

Велепець: Валентина вже відібралась на Олімпіаду

Семеренко відібралася до гонки переслідування у німецькому Рупольдингу. Проте на старт українка так і не вийшла.

Варте уваги Суттєвий прогрес українок: Джима пробилася до топ-25 у гонці переслідування

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець заспокоїв вболівальників перед початком персьюту. Запевнивши, що відсутність Валентини пов'язана з підготовкою до Олімпійських ігор.

За словами наставника, наразі Семеренко треба відпочити, адже вже 17 січня біатлоністи відправляться на висоту – і італійський Антгольц.

17 січня ми піднімаємось на висоту. І ще один такий стрес – і вона б далі відпочивала на висоті. Подивимось, чи бігтиме в Антгольці вона індивідуальну гонку чи лише естафету. Вона вже відібралась на Олімпіаду, тому зараз треба спокійно працювати,

– зазначив Велепець.

Хто ще поїде на Олімпіаду-2022

Раніше наставник жіночої команди запевняв, що у Пекіні точно виступатимуть Юлія Джима та Олена Білосюк.

Залишаються ще два вакантні місця в команді, оскільки Україна має можливість заявити на Олімпіаду-2022 п'ятьох біатлоністок. На останні два місця претендують три біатлоністки – Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко.

Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні та триватимуть з 4 по 20 лютого.