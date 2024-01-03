Подарунок на Новий рік: гол Яремчука допоміг Валенсії потопити "жовту субмарину" – відеоогляд

У вівторок, 2 січня, в Іспанії поновилися матчі чемпіонату Ла Ліги. Увага українських уболівальників була прикута до поєдинку 19-го туру між Валенсією Романа Яремчука та Вільярреалом.

Валенсія – Вільярреал 3:1

Голи: Яремчук, 4, Пепелу, 27 (з пен), 57 (з пен) – Морено, 73

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха випустив українського бомбардира в стартовому складі. Довіру наставника Роман Яремчук виправдав на перших хвилинах матчу проти "жовтої субмарини", пише 24 Канал.

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Результативний початок року від Яремчука

Перша ж атака господарів поля призвела до забитого голу. На 4-й хвилині зустрічі Яремчук відгукнувся на пас Хосе Гая та в один дотик спрямував м'яч під ліву стійку. Цей гол став першим для 28-річного форварда в Ла Лізі.

Роман мав можливість оформити дубль. Однак вдруге відзначитись нападнику завадив голкіпер Вільярреалу.

"Кажани" досягли свого на 27-й хвилині. Після перегляду ВАР арбітр зафіксував грубу гру гостей та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Пепелу, який вдало реалізував пенальті.

Наприкінці першого тайму Вільярреал зусиллями Хосе Луїса Моралеса забив гол. Однак арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши суперечливий офсайд.

В другому таймі "кажани" розвинули свій успіх. Один з гравців Вільярреалу зіграв рукою у штрафному майданчику. Штатний пенальтист "кажанів" Пепелу довів рахунок до 3:0.

На 70-й хвилині тренер Валенсії замінив Яремчука, випустивши на поле хавбека Хаві Герра. Майже одразу Вільярреал відіграв один м'яч – відзначився Херард Морено. Втім, здійснити камбек підопічні Марселіно не зуміли. У підсумку Валенсія перемогла Вільярреал у левантійському дербі з рахунком 3:1.

Завдяки цій перемозі Валенсія піднялася на 8-му сходинку таблиці. У 19 турах Ла Ліги "кажани" заробили 26 балів.

Вільярреал залишився на 13 позиції. У "жовтої субмарини" 19 очок у 19 поєдинках.

Відеоогляд матчу Валенсія – Вільярреал