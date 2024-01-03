Важливо для впевненості: тренер Валенсії прокоментував дебютний гол Яремчука в Ла Лізі

У вівторок, 2 січня, відбулися перші матчі 19 туру Ла Ліги. В одному з них Валенсія на своєму полі приймала Вільярреал.

Матч закінчився перемогою господарів із рахунком 3:1. Перший гол у поєдинку забив Роман Яремчук, який став дебютним для українця в чемпіонаті Іспанії.

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Що сказав тренер про гол українця

Наставник "кажанів" Рубен Бараха на післяматчевій пресконференції оцінив гру своєї команди. Зокрема, він прокоментував взяття воріт від Романа Яремчука. На думку тренера Валенсії, цей гол має позитивно вплинути на моральний стан і впевненість українця.

Найважливіше – розуміти, як були здобуті ці три очки: гравці, які не мали багато ігрового часу, безпосередньо взяли участь у матчі, а дехто, як Роман Яремчук, забили гол. Зрештою, усі виглядали добре. Чим конкурентоспроможнішими ми будемо як команда, тим ми, безперечно, будемо сильнішими. Я впевнений, що Яремчук отримає впевненість, забиваючи голи. Наша мета – побудувати команду, в якій буде залучений кожен,

– сказав Бараха.

Нагадаємо, що Яремчук грає за Валенсію на правах оренди. До цього єдиний гол у футболці "кажанів" він забив у Кубку Іспанії в матчі проти Ароси (1:0).

. Наразі команда Яремчука посідає проміжне дев'яте місце у Ла Лізі. Свій наступний матч у чемпіонаті Іспанії Валенсія проведе 14 січня на виїзді проти Кадіса. До цього "кажани" зіграють 7 січня проти Картахени в національному Кубку, стартовий свисток пролунає о 20:00.