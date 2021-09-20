Реал вирвав перемогу у Валенсії та очолив Ла Лігу: відео

Валенсія 19 вересня зіграла з Реалом у 5-му турі Ла Ліги. Мадридський клуб вирвав перемогу на виїзді.

Валенсія – Реал 1:2

Голи: Пералес, 66 – Жуніор, 86, Бензема, 88

Команди дуже блідо розпочали цей матч. Перший небезпечний момент був у середині першого тайму. Каземіро в один дотик пробив з-за меж штрафного. Удар був несильний, тому голкіпер легко забрав м'яч до рук.

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Значно гостріше відповіли господарі. Пауліста головою розстрілював володіння Реала після подачі зі штрафного – Куртуа чудово зіграв на лінії.

Наприкінці першого тайму "кажани" могли забити гол у роздягальню. М'яч після удару зі штрафного пролетів поруч з володіннями "Королівського клубу".

На перерву команди пішли за "сухого" рахунку 0:0.

Результативний тайм

А от друга частини гри була більш щедрою на голи. Фанати побачили аж три результативні постріли. Господарі першими розмочили нулі на табло. Гравець Реала Лукас хотів вибити м'яч з власного штрафного, але скинув його точно у ноги суперника Пералеса. Той потужним ударом відкрив рахунок у зустрічі – 1:0.

Валенсія могла взяти три очки у цій грі. Якби не провальна кінцівка матчу. На 86-й хвилині Бензема скинув на Жуніора, який ударом у дальній кут зрівняв цифри на табло – 1:1.

А вже через дві хвилини сам Бензема став автором голу. Карім зіграв на випередження після подачі з флангу та ударом головою прошив сітку воріт суперника – 1:2.

Реал вигриз перемогу у Валенсії на їх полі. "Вершкові" здобули важливі 3 очки. Після п'ятого туру мадридці очолили Ла Лігу – 13 очок. "Кажани" після поразки з 10 очками замикають трійку лідерів.

Валенсія – Реал відеоогляд