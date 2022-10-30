Якби не гра рукою: Левандовський на 90+3 хвилині приніс перемогу Барселоні над Валенсією - відео

В чемпіонаті Іспанії відбувся матч між Валенсією та Барселоною. Все вирішив єдиний гол, який було забито у компенсований арбітром час.

У матчі між Валенсією та Барселоною було більше незарахованих голів, аніж зарахованих. Ще у першому таймі арбітр не зарахував гол, який забив Ансу Фаті. Він зафіксував офсайд в гравця Барселони, до якого відлетів м'яч після не надто вдалого прийому Роберта Левандовського, але від ноги захисника "кажанів", який намагався йому завадити.

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Сам Левандовський свою нагоду забити змарнував вже наприкінці першого тайму, коли після навісу з флангу випередив суперників та пробив головою. М'яч влучив у штангу.

Скасований гол через руку

На початку другого тайму Валенсія відправила м'яч у ворота Барселони, коли забив Ліно. Але радість на стадіоні була не довгою. Арбітр вирішив перевірити, чи не було порушення правил в цьому епізоді. На повторі було чітко видно, що Маркос Андре зіграв рукою під час навісу у штрафний майданчик. І як не намагалися гравці Валенсії довести протилежне під обурливі вигуки трибун, гол так і не було зараховано.

Матч так і міг закінчитися без зарахованих забитих голів. Але коли вже йшов компенсований час, Рафінья зробив закидання у штрафний майданчик, на яке відгукнувся Левандовський. Він зумів проштовхнути м'яч у ворота повз голкіпера. Причин не зараховувати цей гол в арбітра вже не було.

Валенсія – Барселона 0:1

Гол: Левандовський, 90+3

Цей гол приніс перемогу Барселоні. А також дозволив встановити унікальне досягнення – "блаугранас" стали першою командою в Ла Лізі, яка за перші 12 турів чемпіонату Іспанії провела 10 "сухих" матчів. Барселона пропустила лише у матчі проти Реал Сосьєдад (у другому турі) та мадридського Реала (в дев'ятому турі).

Відеоогляд матчу Валенсія – Барселона