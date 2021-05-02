Вагітну дівчину боксера Фелікса Вердехо знайдено вбитою

Вагітну дівчину пуерториканського боксера легкої ваги Фелікса Вердехо було знайдено вбитою. На момент вбивства дівчині було всього 27 років.
Вердехо не підозрюють у вбивстві
Кеішла Марлен Родрігес Орітіс знайдена вбитою. Поліція Пуерто-Ріко вже допитала Вердехо. Боксера не підозрюють у вбивстві.
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Адвокати Вердехо повідомили, що їхній клієнт не робитиме ніяких заяв для преси.
Промоутерська компанія Top Rank, яка співпрацює з Вердехо, вже прокоментувала ситуацію. У Top Rank підтримали близьких Орітіс.
Думки і молитви Top Rank – із сім'єю і друзями Кеішли Марлен Родрігес Ортіс, а також з усіма скорботними. Ми глибоко стурбовані новинами, і ми продовжимо стежити за розвитком справи в міру її розвитку,
– йдеться у повідомленні.
Члени сім'ї Родрігес також підтвердили, що дівчина чекала дитину від Фелікса. Дівчина начебто була вагітною вже півтора місяці.
Кеішла Марлен Родрігес Орітіс / Фото twitter.com/fortalezapr
Що відомо про Фелікса Вердехо
- Боксер дебютував на професійному ринзі у 2012 році і виграв 23 бої поспіль. Загалом в активі Фелікса 27 перемог при 2 поразках.
- У 2012 році Вердехо зустрівся з українцем Василем Ломаченком в 1/4 фіналу Олімпійських ігор. Ломаченко впевнено переміг.