Вагітну дівчину боксера Фелікса Вердехо знайдено вбитою

Вагітну дівчину пуерториканського боксера легкої ваги Фелікса Вердехо було знайдено вбитою. На момент вбивства дівчині було всього 27 років.

Вердехо не підозрюють у вбивстві

Кеішла Марлен Родрігес Орітіс знайдена вбитою. Поліція Пуерто-Ріко вже допитала Вердехо. Боксера не підозрюють у вбивстві.

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Адвокати Вердехо повідомили, що їхній клієнт не робитиме ніяких заяв для преси.

Промоутерська компанія Top Rank, яка співпрацює з Вердехо, вже прокоментувала ситуацію. У Top Rank підтримали близьких Орітіс.

Думки і молитви Top Rank – із сім'єю і друзями Кеішли Марлен Родрігес Ортіс, а також з усіма скорботними. Ми глибоко стурбовані новинами, і ми продовжимо стежити за розвитком справи в міру її розвитку,

– йдеться у повідомленні.

Члени сім'ї Родрігес також підтвердили, що дівчина чекала дитину від Фелікса. Дівчина начебто була вагітною вже півтора місяці.



Кеішла Марлен Родрігес Орітіс / Фото twitter.com/fortalezapr

Що відомо про Фелікса Вердехо