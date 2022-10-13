Тріумф всупереч логіці: Довбик вириває перемогу для Дніпра-1 у Лізі конференцій – відео голів
Підопічні Олександра Кучера були близькі до чергової втрати очок у матчі з Вадуцем. Однак Артем Довбик витягнув три очки для своєї команди.
Вадуц – Дніпро-1 1:2
Голи: Растодер, 30 – Амаш, 25, Довбик, 90+1.
Підопічні Олександра Кучера провели четвертий поєдинок в цьогорічній Лізі конференцій. Дніпряни відправились на виїзд до Вадуца з наміром взяти реванш, пише 24 канал.
Читайте також Динамо вдруге програло Ренну і сказало "до побачення" плей-офф Ліги Європи: відео
Тиждень тому українці не змогли обіграти гостей з Ліхтенштейна у номінально домашньому матчі (2:2). Гостьовий поєдинок також виявився непростим для Дніпра-1.
Команда Олександра Кучера відкрила рахунок в середині першого тайму. Після штрафного і виносу м'яча Амаш наніс дальній постріл. Снаряд закрутився і дезорієнтував воротаря, залетівши по центру.
Відео голу Амаша:
Втім у подальшому ігрова перевага була на боці Вадуца. Вже за п'ять хвилин підопічні Манджаратті зрівняли рахунок. Після прострілу з флангу захисники Дніпра-1 дозволили м'ячу долетіти до Растодера, який поцілив у дальній кут Валефа.
Як забивав Растодер:
Після перерви Вадуц також виглядав гостріше, а кіпер дніпрян кілька разів врятував свою команду. Українці ж розраховували на контратаки, а Кучер намагався освіжити атаку замінами.
Проте явних моментів для виривання перемоги у Дніпра-1 не було. Виглядало так, наче українці зробили ставку на утримання нічиї. Але удача посміхнулась команді Кучера.
Читайте також Гравці Динамо після матчу вшанували пам'ять загиблого на війні фаната: фото та відео
На першій компенсованій хвилині Дніпро-1 організував яскраву контратаку. Танчик прорвався по флангу і точно навісив на Довбика. Артем завис у повітрі та завдав точного удару головою.
Переможний гол Довбика:
Перемога дозволила дніпрянам наблизитись до АЗ. Голандці сенсаційно програли Аполлону і не змогли де-юре забезпечити собі вихід в плей-офф. Дніпро-1 залишився другим і відстає від алкмаарців на два бали. Аполлон і Вадуц теж зберігають шанси на прохід далі.
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|АЗ Алкмаар
|3
|0
|1
|8:4
|9
|2
|Дніпро-1
|2
|1
|1
|7:5
|7
|3
|Аполлон
|1
|1
|2
|4:6
|4
|4
|Вадуц
|0
|2
|2
|4:8
|2