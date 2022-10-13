Поєдинок за "шість очок": хто покаже матч Вадуц – Дніпро-1 у Лізі конференцій

У четвер, 13 жовтня, одразу два українські клуби зіграють у єврокубках. Дніпро-1 зустрінеться з Вадуцом у 4-му турі групового раунду Ліги конференцій-2022/2023.

Друга зустріч Вадуца та Дінпра-1 у цьогорічному розіграші групового раунду Ліги конференцій відбудеться на стадіоні "Рейнпарк". Стартовий свисток головного арбітра матчу Маріана Барбу з Румунії пролунає у Вадуці о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 канал.

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Де українцям дивитись важливий поєдинок

Онлайн-сервісі Megogo покаже пряму трансляцію матчу дніпровського клубу, який є офіційним транслятором єврокубків в Україні.

Одразу після фінального свистка на сайті 24 каналу футбольні уболівальники зможуть прочитати про підсумки поєдинку.

Ситуація у групі та очне протистояння