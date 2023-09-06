"Росіяни відмовляться від участі": атлети з країни-агресора свідомо можуть уникнуть Олімпіади

Вадим Гутцайт поділився думками щодо допуску росіян до престижних змаганнях. Представники країни-агресора можуть самі себе "закопати".

Президент Національного олімпійського комітету України спробував спрогнозувати участь російських атлетів на Олімпіаді-2024. Гутцайт вірить, що вони не з'являться на міжнародній арені.

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Намагаються організувати щось своє

Очільник НОК щиро вірить у те, що представники країни-агресора самотужки відмовляться від участі у Олімпіаді, котра пройде у Парижі в 2024-му році. Гутцайт зазначив, що він та його команда робить усе можливо, щоб росіян не допустили до змагань.

Ба більше, Вадим розповів, що вже в 2024-му році у Росії є запропонована ідея провести альтернативну Олімпіаді першість всередині країни. Таким чином, росіяни можуть самі вирішити відмовитись від змагань на міжнародній арені, оскільки вони матимуть певний "замінник" престижного турніру. Та от Гутцайт заявив, що першочергове завдання НОК полягає у тому, щоб на відкритті Олімпійських Ігор був прапор України, аби спортсмени пройшли по стадіону та весь світ побачив українських атлетів, а також те, що Україна була, є і буде.

Я вірю в те, що росіяни можуть самі відмовитись. Тому що багато спортсменів, які вважають, що вони сильні, не отримають ліцензії. В командах вони взагалі не будуть брати участь, а вони звикли бути найкращими, розумієте? А тут їх немає, прапора немає, ніяких символік, нема нічого. Хто це? Що це за спортсмени? Розумієте? І тому я вірю в те, що вони можуть це зробити,

– сказав Гутцайт.