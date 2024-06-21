Патріотичної маски не буде: Мбаппе заборонили грати з французьким триколором
21 червня 2024, 14:07Читать новость на русском
Джерело:talkSPORT
Кіліану Мбаппе заборонили грати у масці, розмальованій у кольори французького прапора. Відповідне рішення ухвалила УЄФА.
Нещодавно у матчі з Франції проти Австрії Кіліан Мбаппе отримав травму носа. Подальші матчі він гратиме в захисній масці.
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Чому Мбаппе буде без французького триколора
Згідно з правилами УЄФА, медичне обладнання має бути одного кольору та не мати будь-яких розпізнавальних знаків команди або виробника.
Саме тому, Кіліан Мбаппе не зможе вийти у захисній масці з зображенням прапора Франції, яку для нього виготовили.Відзначимо. Мбаппе отримав травму, коли збірна Франції розігрувала кутовий. Француз зіткнувся зі спиною австрійського футболіста, після чого йому довго намагалися зупинити кров і згодом він залишив поле.
Нагадаємо, що матч Нідерланди – Франція відбудеться 21 червня о 22:00 за київським часом.