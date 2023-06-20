Плюшева історія для дітей: УЄФА представила талісмана Євро-2024 – усі маскоти чемпіонатів Європи

Європейська асоціація відкрила "обличчя" маскота континентального турніру. Новий персонаж "не повторив" жодного свого попередника.

Ведмідь став талісманом чемпіонату Європи, який пройде у Німеччині в 2024-му році. Новоспечений маскот міжнародного турніру ще чекає на своє ім'я.

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Залучити юне покоління

Приблизно рік залишається до старту чергового Євро. Допоки команди віддають усі сили на полі за право зіграти на змаганнях у Німеччині, УЄФА у той час представила символ континентальних змагань, яким став ведмідь. Талісман віддає шану популярній дитячій іграшці – плюшевому ведмедику, який, як кажуть, був винайдений у Німеччині на початку 20-го століття. До того ж протягом двох найближчих тижнів діти, які беруть участь у програмі УЄФА "Футбол у школах", та футбольні фанати шляхом голосування виберуть ім'я талісмана. Чотири варіанти обіграють німецьке слово "Bär", яке означає "ведмідь": Альберт, Бернардо, Бернхарт та Герці фон Бер.

З вболівальниками поки безіменний ведмідь зустрінеться на товариському матчі Німеччини та Колумбії на "Арені АуфШальке" 20-го червня. Крім вирішення традиційних завдань плюшевий ведмедик намагатиметься надихнути дітей по всій Європі бути активними та привернути увагу до футболу та його цінностей. Талісман розпочне свою подорож під девізом Make Moves (Рухайся) у школах, закликаючи учнів використовувати фізичну активність, щоб вдихнути в нього життя та змусити рухатися. Також на футболці маскота зображена число "24", яке символізує рік проведення Євро.

Талісман Євро-2024 / УЄФА

Маскоти останніх Євро

2020 (по всій Європі) – фрістайлер Скілзі.

2016 (Франція) – супергерой Супер-Віктор.

2012 (Україна та Польща) – близнюки-футболісти Славко і Славек.

2008 (Австрія та Швейцарія) – близнюки з Альп Трікс і Флікс.

2004 (Португалія) – хлопчик Кінаш.

2000 (бельгія та Нідерланди) – лев-чортеня Бенелакі.

1996 (Англія) – лев Голіаф.

1992 (Швеція) – Кролик.

1988 (ФРН) – кролик Берні.

1984 (Франція) – півень Пено.

1980 (Італія) – Піноккіо.

Тіласмани усіх Євро / Foottime