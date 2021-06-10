В УЄФА пояснили, чому заборонили "Героям слава" на формі збірної України

В УЄФА вперше прокоментували рішення заборонити на формі збірної України слоган "Героям слава". Рішення було прийнято після скарг Російського футбольного союзу (РФС).

УЄФА не вимагає змін щодо карти й "Слава Україні"

УЄФА відповів на запит українського видання Tribuna.com. Росія намагалася оскаржити не тільки слогани "Слава Україні" та "Героям слава", але й контури карти України, нанесені на форму України.

До теми УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава"

Росіянам не сподобалася карта України з окупованим Росією Кримом та Донбасом.

В УЄФА у відповідь на запит Tribuna.com заявили, що елемент форми з картою нічого не порушує. Також УЄФА не вимагає яких-небудь змін слогану "Слава Україні".

УЄФА вважає, що він відповідає статтям 13 і 19 регламенту УЄФА про екіпіровку. Сам по собі цей слоган може розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнонаціонального значення і, отже, може бути присутнім на футболці збірної України,

– йдеться у повідомленні.

Що не так з "Героям слава"

В УЄФА повідомили, що слоган "Героям слава" був затверджений наприкінці 2020 року.

Там заявили, що не вивчили взаємозв'язок між двома фразами – "Слава Україні" та "Героям слава". В УЄФА вважають, що їх поєднання несе політичний контекст.

"УЄФА уважно вивчила недавно доданий на новий комплект форми слоган "Героям слава", який був представлений на ознайомлення в УЄФА, а в наслідку і затверджений у грудні 2020 року. Однак в той час не розглядалася взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було прийнято рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст", – йдеться у повідомленні.

Збірна України представила нову форму, в якій зіграє на Євро-2020. Дизайн форми викликав обурення у політичних та спортивних колах Росії.

Екіпірування прокоментував російський президент Володимир Путін. В інтерв'ю пропагандистів Кремля на запитання, чи "зачепила" його форма української національної команди, він сказав, що "ні".

Російський футбольний союз поскаржився в УЄФА. Хоча в УЄФА переконували, що форма України нічого не порушує, 10 червня там прийняли рішення проти нас.

Тому в УЄФА прийняли рішення, що слоган "Героям слава" повинен бути вилучений, щоб форму можна було використовувати на матчах під егідою УЄФА.