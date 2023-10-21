З труднощами на "фінал": на збірну України чекає покарання від УЄФА на грі з італійцями

На український колектив чекає неймовірно важливий поєдинок. Та от проблеми уже почали переслідувати нас.

Збірна України отримала покарання від УЄФА на поєдинок зі збірною Італії. У всьому винна вболівальників.

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Без тотальної підтримки

Буквально через місяць "синьо-жовті" зійдуться в безкомпромісній битві з "лазуровою командою" у рамках кваліфікації до Євро-2024, оскільки у останньому турі відбору буде розігрувати путівка між двома збірними на континентальний турнір. Та от українці до гри підходять із певними проблемами. Діло в тому, що чекають певні санкції від європейського футбольного союзу.

Після вересневих матчів відбору на Євро УЄФА відкрив дисциплінарну справу через неналежну поведінку вболівальників збірної України, яким приписали расизм та запалювання фаєрів на трибунах. Санкції повинні були стати реальністю у грі проти Північної Македонії (2:0), та от апеляція Української асоціації футболу дозволила відтермінувати неминуче.

Європейський футбольний союз свого рішення не скасував, та трохи пом'якшив його. Тепер УАФ повинна сплатити 15 тисяч штрафу замість 20 тисяч. Додаткові фінансові покарання залишилися без змін. Та от українці не відквитаються лише грошима, котрі не впливають на стан команди. Санкції також вплинуть на кількість вболівальників "синьо-жовтих", які зможуть відвідати гру з Італією.

Все через те, що у наступному поєдинку збірної України головна команда не зможу розраховувати на максимальну підтримку, оскільки кількість закритих місць на трибунах для наших вболівальників становитиме щонайменше 5 тисяч. УАФ заздалегідь має повідомити УЄФА, які сектори будуть недоступними.

Нагадаємо, що українці зійдуться з італійцями у заключному турі кваліфікації на Євро-2024 у Леверкузені. В "синьо-жовтих" у активі 13 балів, а от у "лазурової команди" – 10. Однак в Італії у запасі ще є гра проти Північної Македонії, котра вже відбирала очки в чемпіонів Європи у нинішньому відборі. Якщо італійці не переможуть "червоних рисів", то українців влаштує і нічия у вирішальному матчі. Англійці уже вийшли на турнір з нашої групи.

Команди, які кваліфікувались на Євро