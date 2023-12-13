УЄФА покарав збірну Україну: у чому причина

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу. УАФ має виплатити чималий штраф.

УЄФА звинувачує українських вболівальників у расистській поведінці під час матчу з Італією у 6-му турі відбору на чемпіонат Європи-2024. Гра відбулася 20 листопада 2023 року.

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Скільки має виплати УАФ

УАФ має заплатити 20 000 євро, а також буде змушена закрити частину трибун під час наступного домашнього матчу під егідою УЄФА.

"Українська асоціація футболу має повідомити УЄФА до початку матчу сектори, які будуть закриті. Мінімальна кількість закритих місць – 5000", – йдеться у заяві.

Вже не перше покарання