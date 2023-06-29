Це чекає на збірну України: УЄФА планує змінити формат відбору до чемпіонату світу-2026

Європейський союз планує видозмінити формат кваліфікації на Мундіаль. Ліга націй може відвіграти важливу роль.

УЄФА запропонував ФІФА зміни до відбору європейських збірних на чемпіонат світу-2026. На Мундіаль кваліфіковуватиметься більше європейських команд.

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Більше шансів поїхати на Мундіаль

Чемпіонат світу-2026 пройде відразу у трьох країнах, а саме у США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль став унікальним ще по тій причині, що на ньому участь візьмуть відразу 48 команд. За рішенням ФІФА, вони будуть поділені на 12 груп по чотири команди. До плей-офф вийдуть по дві найкращі збірні з кожної з груп, а також вісім найкращих команд, які посіли треті місця. Таким чином, стадія плей-офф розшириться з 16 збірних до 32 команд. Проте зміни також чекають і на кваліфікацію до Мундіалю, а УЄФА уже запропонував свій варіант відбору.

Європейський союз звернувся до ФІФА із нововведенням, яке передбачає два етапи – групу та плей-офф. На першій стадії буде 12 груп по 4 або 5 команд. Переможці квартетів/квінтетів відразу проб'ються на ЧС, а от 12 збірних, які посядуть другу сходинку у групах, зіграють уже у наступному етапі, а саме у плей-офф. До того ж до "срібних" колективів приєднаються чотири переможці груп Ліги націй (2024/2025).

З Ліги націй до плей-офф приєднаються саме ті колективи, які не посіли перше або друге місце у своїх кваліфікаційних групах. Якщо ж команда з основного відбору потрапила на ЧС та виграла групу в ЛН, то її місце посяде колектив, який опинився за спиною переможця у Лізі націй.

Таким чином, 16 учасників стадії плей-офф будуть розділені на чотири четвірки, у яких поєдинки відбудуться у форматі одноматчевих півфіналів і фіналу. Тобто до 12 переможців груп доєднаються ще 4 тріумфатори плей-офф. Це означає, що на ЧС від Європи буде делеговано 16 колективів, замість 13-и.