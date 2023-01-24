Зради не буде: УЄФА прийняла рішення щодо російських команд та Суперкубку в Казані

В УЄФА вирішили не скасовувати дискваліфікацію російських команд з європейської арени. Також рішення асоціації повливає на проведення розіграшу великого титулу в Росії.

Російські клуби на національні збірні не зможуть брати участь у змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА до закінчення війни Росії з Україною. Таким чином Казань не зможе прийняти Суперкубок УЄФА у 2023 році, як це планувалось раніше.

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Керівництво Російського фубольного союзу націлене на переговори з європейською асоціацією. УЄФА має бажання обговорити загальний стан російського футболу, готуючись до того, коли команди зможуть повернутися до європейських змагань. Однак до закінчення війни такий варіант не розглядається. Всі російські клуби та збірні і далі будуть відсторонені від змагань під егідою ФІФА та УЄФА.

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