Жити з соромом: УЄФА накладе санкції на 12 клубів, які приймали учать в Суперлізі

Керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) має намір покарати клуби, які брали участь в створенні Суперліги. За словами одного з віцепрезидентів УЄФА, всі 12 клубів Суперліги зіткнуться з наслідками своїх дій.

Прохання безлічі футбольних клубів "середньої руки"про покарання для суперклубів все-таки дійшли до керівництва європейської асоціації.

Дивіться також Спочивай з миром: як в соцмережах жартують із футбольної Суперліги

Моххамед Бухафсі поділився невеликими подробицями того, що очікує 12 клубів в найближчому майбутньому.

"УЄФА заявляє, що 12 клубів-засновників Суперліги зіткнуться з наслідками. Перше – вони будуть "жити з соромом". Друге – з відповідними санкціями. Це підтверджує віцепрезидент УЄФА", – написав Бухафсі в своєму твітері.

Футбольна Суперліга: з'явилася та розвалилася за два дні