Жити з соромом: УЄФА накладе санкції на 12 клубів, які приймали учать в Суперлізі

Керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) має намір покарати клуби, які брали участь в створенні Суперліги. За словами одного з віцепрезидентів УЄФА, всі 12 клубів Суперліги зіткнуться з наслідками своїх дій.
Прохання безлічі футбольних клубів "середньої руки"про покарання для суперклубів все-таки дійшли до керівництва європейської асоціації.
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Моххамед Бухафсі поділився невеликими подробицями того, що очікує 12 клубів в найближчому майбутньому.
"УЄФА заявляє, що 12 клубів-засновників Суперліги зіткнуться з наслідками. Перше – вони будуть "жити з соромом". Друге – з відповідними санкціями. Це підтверджує віцепрезидент УЄФА", – написав Бухафсі в своєму твітері.
Футбольна Суперліга: з'явилася та розвалилася за два дні
- 18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі будуть виступати 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.
- Засновниками Суперліги стали 12 клубів. Шість з них представляли АПЛ: Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенхем та Арсенал. Ще по три клуби були з Іспанії (Реал, Барселона та Атлетіко) та Італії (Ювентус, Мілан та Інтер).
- Саме англійські клуби першими покинули Суперлігу під тиском УЄФА та місцевої футбольної влади.
- Згодом про відмову оголосили й Атлетіко, Інтер та Мілан. Тож поки залишилися Реал, Ювентус та Барселона. Хоча керівництво Суперліги вже оголосило про призупинку турніру. Але від своєї ідеї не відмовилося.