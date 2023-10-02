Три дивізіони по 18 команд: УЄФА готує нову реформу єврокубків

Європейський футбольний союз ніяк не вгамується зі своїми ідеями. Клуби не встигають розібратись у їхніх нововведеннях.

УЄФА розглядає нову реформу єврокубків. Національні ліги можуть втратити свій шарм.

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Ще не встигли ввести одне, як придумали інше

Європейський футбольний союз знову готується до масштабних змін, які вплинуть на місцеві колективи. УЄФА разом із Європейською асоціацією клубів (ECA) планує створити новий формат міжнародних змагань, котрі досі були небаченими у Європі. Зокрема, сторони обговорюють систему, за якої у єврапейський клубних турнірах буде три дивізіони по 18 команд, котрі носитимуть назви Суперліга, Ліга Європи та Ліга претендентів.

Більше того, між дивізіонами передбачений обмін. Таким чином, з Суперліги дві команди вилітатимуть Ліги Європи, з якої така ж кількість колективів підвищиться у класі. А от з Ліги Європи до Ліги претендентів потрапить уже 4 найгірші команди за підсумками сезону, в той час, як квартет найкращих у третьому за силою дивізіоні потрапить в ЛЄ.

Варто відзначити, що формат новоспечених змагань ще буде уточнюватись, оскільки при коловій системі буде складно віднайти місце в календарі для 34 поєдинків. Найцікавіше, що зміни можуть набрати чинності не раніше 2027-го року, оскільки УЄФА вже переінакшив формат єврокубків, який точно буде діяти з наступного сезону до кампанії-2026/27.

Новий формат з наступного сезону