Три дивізіони по 18 команд: УЄФА готує нову реформу єврокубків
Джерело:Marca
Європейський футбольний союз ніяк не вгамується зі своїми ідеями. Клуби не встигають розібратись у їхніх нововведеннях.
УЄФА розглядає нову реформу єврокубків. Національні ліги можуть втратити свій шарм.
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Ще не встигли ввести одне, як придумали інше
Європейський футбольний союз знову готується до масштабних змін, які вплинуть на місцеві колективи. УЄФА разом із Європейською асоціацією клубів (ECA) планує створити новий формат міжнародних змагань, котрі досі були небаченими у Європі. Зокрема, сторони обговорюють систему, за якої у єврапейський клубних турнірах буде три дивізіони по 18 команд, котрі носитимуть назви Суперліга, Ліга Європи та Ліга претендентів.
Більше того, між дивізіонами передбачений обмін. Таким чином, з Суперліги дві команди вилітатимуть Ліги Європи, з якої така ж кількість колективів підвищиться у класі. А от з Ліги Європи до Ліги претендентів потрапить уже 4 найгірші команди за підсумками сезону, в той час, як квартет найкращих у третьому за силою дивізіоні потрапить в ЛЄ.
Варто відзначити, що формат новоспечених змагань ще буде уточнюватись, оскільки при коловій системі буде складно віднайти місце в календарі для 34 поєдинків. Найцікавіше, що зміни можуть набрати чинності не раніше 2027-го року, оскільки УЄФА вже переінакшив формат єврокубків, який точно буде діяти з наступного сезону до кампанії-2026/27.
Новий формат з наступного сезону
- УЄФА прийняв так звану "швейцарську систему". Зміни стосуються усіх трьох єврокубкових турнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.
- У першу після нововведення збільшиться кількість клубів. У всіх трьох єврокубкових турнірах гратиме по 36 команд-учасниць замість 32-ох
- "Швейцарська система" замість розподілу на групи: кожна команда зіграє 8 матчів (у ЛЧ та ЛЄ, а в ЛК – 6) проти різних суперників (по чотири вдома та на виїзді).
- Вихід у плей-офф: топ-8 найкращих за підсумками "єдиної таблиці" напряму виходять в 1/8 фіналу єврокубку, команди, що фінішували 9-24 місцях, гратимуть у попередньому раунді плей-офф.
- Як обиратимуться 4 додаткові команди: одне місце отримає 3-й клуб 5-ї асоціації за рейтингом УЄФА. ще одне місце отримає національний чемпіон шляхом збільшення квоти з чотирьох до п’яти клубів, які проходитимуть кваліфікацію "Шляхом чемпіонів".
- Фінальні 2 місця отримають асоціації з найкращими колективними виступами їхніх клубів у минулому сезоні (загальна кількість отриманих балів буде ділитись на кількість клубів-учасників). Дві асоціації зможуть делегувати до ЛЧ наступний клуб поза межами групи команд, котрі кваліфікувались для участі на змаганнях.