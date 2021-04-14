Дисциплінарний комітет УЄФА визнав захисника Славії Ондржея Куделу винним в расистській образі хавбека Рейнджерса Глена Камара під час матчу 1/8 фіналу Ліги Європи.

УЄФА дискваліфікував на 10 матчів захисника Ондржея Куделу. 34-річного центрбека визнали винним в тому, що він в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи образив Камара на расистському ґрунті, назвавши його "мавпою".

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У той же час Камара отримав дискваліфікацію на три гри за те, що вдарив Куделу по обличчю.

Дискваліфікація поширюється не тільки на матчі Славії, а й на всі ігри під егідою УЄФА. Це означає, що Кудела пропустить не тільки решту матчів плей-офф ЛЄ, а й майбутній чемпіонат Європи-2020.

Чеський клуб пробився до чвертьфіналу Ліги Європи, де в першому матчі зіграв внічию з Арсеналом – 1:1. Матч-відповідь відбудеться 15 квітня.