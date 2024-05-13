Мене це торкається особисто, – Усик зробив заяву щодо знищення Росією енергосистеми України

Протягом повномасштабного вторгнення росіяни систематично намагаються зруйнувати енергосистему України. Свої терористичні спроби вони значно посилили навесні 2024 року.

У суботу, 17 травня, в Ер-Ріяді відбудеться вечір боксу. Головною його подією стане битва за абсолют між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

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Свідома позиція Усика

Наразі вся спортивна спільнота очікує на цей поєдинок. Обидва спортсмени вже завершили свої тренувальні табори та готуються до епохальної події.

Через велику увагу світу до бою, він також є великим майданчиком для обговорення важливих тем. Одну з таких порушив український чемпіон, який напередодні став партнером ДТЕК у кампанії під назвою #БитваЗаСвітло.

Олександр Усик звернувся до всього світу з проханням допомогти у відновленні та захисті енергосистеми України, яка зазнає руйнувань внаслідок атак Росії.

Росія руйнує всю енергосистему України. Ракети летять в усі станції, трансформатори, щоб залишити усіх українців без світла без винятку. Це атаки скеровані проти людей, проти їхньої безпеки та безпеки держави. Мене це торкається особисто, бо там мій дім і моя родина, яка теж під загрозою,

– сказав Усик.

Боксер також подякував усім енергетикам, які зараз відновлюють зруйновану інфраструктуру, за їх роботу та пообіцяв зробити все від себе залежне, щоб його земляки не сиділи взимку без світла, тепла та води. Для цього він збирається використати увагу світу до свого бою та розповідати про загрозу, яка існує.

Дивіться відео зі зверненням Усика до світу про енергосистему України

. Поєдинок Усик – Ф'юрі буде транслюватися на медіаплатформі Megogo

Нагадаємо, що переможець стане першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів. Точний час початку бою наразі невідомий, але очікується, що він розпочнеться не раніше 00:30 в ніч з 17 на 18 травня.