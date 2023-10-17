Обов'язок кожного: Усик розповів про своє рішення вступити до лав територіальної оборони

З початку повномасштабного вторгнення величезна кількість українців взяла зброю до рук, щоб захищати свою країну від російського агресора. Одним із добровольців став і Олександр Усик.

Титулований боксер вже у лютому 2022 року вступив до лав територіальної оборони Київської області. Згодом він повернувся до цивільного життя та продовжив допомагати країні фінансово та медійно.

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Не міг залишитися осторонь

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик під час участі в Kyiv International Economic Forum згадав перші дні повномасштабної війни. Він розповів, чому прийняв рішення боронити рідну землю після вторгнення Росії та що саме робив.

26-го чи 27 лютого я вже був у місцевій теробороні. Переважно я та моя команда, друзі, хлопці, які були зі мною, допомагали людям. Я був на блокпостах, але не постійно там стояв, тому що в людей, які мене бачили, був якийсь інший стан. Могли, наприклад, сказати, що там Усик, тому я не сильно миготів, щоб не було метушні. А ще в мене була балаклава та все таке.



Я прийняв рішення піти в тероборону, тому що це моя країна. У мою країну прийшов ворог, і потрібно її захищати. Неважливо, хто я – спортсмен, бізнесмен чи хтось інший. Я громадянин України та маю її захищати. Усі, хто живе в Україні, вважає себе українцем і має український паспорт, хто тут народився, хто тут живе, хто приїхав сюди жити, зобов'язані захищати країну. Це обов'язок хлопця, чоловіка,

– сказав Усик.

Зазначимо, що після повернення до цивільного життя український чемпіон активно допомагає рідній країні. Зокрема, під час титульного бою у 2022 році проти Ентоні Джошуа його фонд зібрав 17,3 мільони гривень на ЗСУ, також Олександр Усик організував збір на 12 мільйонів на відновлення будинку в Ірпені, з яких покрив понад 80 відсотків своїми коштами.

. Вже зовсі скоро український чемпіон знову має вийти у ринг. Він підписав контракт на бій за абсолют проти Тайсона Ф'юрі та вже цієї зими може стати першим в історії володарем одразу 4 чемпіонських поясів у хевівейті.