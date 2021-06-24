Усик випустив власну криптовалюту: фото

Український важковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) у співпраці з компанією Blockchayn Labs випустить власні NFT-токени.

NFT-токени представляють цифровий криптографічний сертифікат, який підтверджує право на володіння цифровим активом (цифровим артефактом, файлом).

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"Blockchayn Labs з радістю оголошує про офіційну колекції NFT від Олександра Усика. Увімкніть повідомлення про публікації, щоб бути в курсі останніх подій", – зазначено в повідомленні компанії.

Що таке NFT-токени?