Усик випустив власну криптовалюту: фото

Український важковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) у співпраці з компанією Blockchayn Labs випустить власні NFT-токени.
NFT-токени представляють цифровий криптографічний сертифікат, який підтверджує право на володіння цифровим активом (цифровим артефактом, файлом).
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"Blockchayn Labs з радістю оголошує про офіційну колекції NFT від Олександра Усика. Увімкніть повідомлення про публікації, щоб бути в курсі останніх подій", – зазначено в повідомленні компанії.
Що таке NFT-токени?
- NFT-токени унікальні і не піддаються поділу. Такий токен використовується для підтвердження права власності на об'єкт.
- Технологія була створена в 2017 році, за весь час існування NFT було продано токенов на більш ніж 500 млн доларів.