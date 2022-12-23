Усик пожертвував майже 14 мільйонів на відбудову села під Бучею: відео заяви

Український боксер продовжує допомагати Батьківщині у війні проти російських окупантів. Олександр долучився до ініціативи відновлення села Мощун.

Український боксер Олександр Усик з перших днів повномасштабної війни проти Росії допомагає країні у боротьбі з окупантами. Спортсмен одразу повернувся в Україну та вступив до лав тероборони.

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Крім того, боксер став амбасадором платформи Ukraine24, а також сам займається благодійністю. Тепер же чемпіон світу за версіями WBA, IBF та WBO вирішив допомогти одному із сел на Київщині.

Благодійна організація "Newkraine" повідомила, що Усик пожертвував 13,8 мільйона гривень на відновлення села Мощун Бучанського району. Цей населений пункт опинився на лінії зіткнення у перший місяць повномасштабної війни.

Всім привіт! Я підтримую донатом благодійну платформу Newkraine. Закликаю всіх наших друзів, відомих людей, бізнес та міжнародні фонди приєднатися та підтримати Newkraine! Україна потребує нашої допомоги прямо зараз,

– заявив Олександр на своїй сторінці в інстаграм.

У селі постраждала більшість будинків. Завдяки донату Олександра у Мощуні буде побудовано 10 повноцінних ергономічних модульних будинки за європейськими технологіями.

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