Ми не повинні змушувати людей переходити, – Усик, який відмовився від мови окупанта

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило життя усіх українців, виключенням не став Олександр Усик. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF перейшов на українську мову.

Український боксер відмовив у повсякденному житті від мови, якою розмовляє окупант. Олександр зізнався, що перейшов на державну мову, якою розмовляє вдома, на тренуваннях та з друзями, хоча наразі ще не володіє нею досконало. В Усика проскакують слова, які боксер називає "проукраїнськими".

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Усик: Змушувати їх зараз чи якось засуджувати не можна ні в якому разі

Навіть, якщо люди звертаються до Усика російською, то Олександр відповідає їм солов'їною, а не ворожою мовою. Андрій Шевченко теж відзначив красиву вимову боксера та продовжив із ним спілкування українською.

Усик закликав не засуджувати тих, хто досі розмовляє російською. На думку чемпіона світу, кожна людина повинна прийти до цього сама.

Я вам хочу сказати з цього приводу – ми не повинні змушувати людей. Жодна людина, чи то хай буде західна частина України, північна чи південна – неважливо, так сталося, що деякі людини народилися там, де спілкуються виключно українською мовою, а дехто народився в Маріуполі, Криму, Донецьку – там була виключно була російська мова і з цим зростали,

– сказав Усик.

Олександр додав, що потрібно допомагати таким людям, а не заганяти їх у глухий кут такими осудженнями.

"Змушувати їх зараз чи якось засуджувати не можна ні в якому разі. Треба навпаки допомагати. Чим більше ми будемо змушувати щось робити, тим більше люди будуть робити перед собою паркан і не зможуть цей бар’єр переступити. Ми українці повинні одне одному допомагати", – наголосив боксер.

"Кожна людина прийде до цього сама"

Боксер розповів, якою мовою спілкується зі своїми дітьми.

"Я з дітьми спілкуюсь – половина таких слів, половина таких, вони зі мною спілкуються, я виключно українською. Вони в школу українську ходять, потім вони поміж собою бігають, десь російське, іспанське, англійське слово. Але прийдуть", – розповів Олександр.

Кожна людина прийде до цього сама, просто треба допомагати, а не стукати в лоба: "Ти неправильно кажеш, ти несправжній українець, ти говориш іншою мовою". Так сталося, але кожному треба допомагати і не бути поганим прокурором і засуджувати людей. Хто засуджує, той не є справжнім українцем, той є "гадьонишем", якому треба дати по шкурі,

– запевнив Усик.

Наразі Усик чекає рішення щодо його бою проти Тайсона Ф'юрі за абсолют.

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