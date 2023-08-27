Динамо приготуватися: Усик розповів про свої амбітні плани у футболі

Олександр Усик здобув перемогу в бою проти Даніеля Дюбуа у Вроцлаві. Таким чином він захистив свої чемпіонські титули за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Бій закінчиввся достроковою перемогою українського боксера у дев'ятому раунді. Олександр джебом влучив у голову Даніеля Дюбуа, після чого той упав, а рефері прийняв рішення зупинити бій.

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Наступна мета – дебют у футболі

Окрім успіху в боксі, Олександр Усик заявив, що має свої цілі й у іншому виді спорту. Нагадаємо, що в липні він підписав контракт із житомирським Поліссям, яке в цьому році дебютувало в УПЛ.

Непереможний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик підкреслив, що підписав угоду з футбольним клубом не просто заради розваги та підняття іміджу близької для себе команди. Він збирається своєю роботою довести тренерському штабу, що готовий грати на професійному рівні та навіть назвав клуб, проти якого поставив ціль зіграти.

Я реально збираюся грати – не просто грати на камеру, а реально тренуватися, бути на зборах, працювати. Моя мета – гра з Динамо. За фізикою я вивезу. Зможу по всьому полю бігати, стояти в обороні, відбирати м'яч, забивати. А ще, прикинь, заб'ю. Бах – і гол,

– заявив Усик.

Зазначимо, що після перемоги над Даніелем Дюбуа Полісся привітало боксера в соцмережах, назвавши його "своїм чемпіоном".



Полісся привітало Усика / фейсбук клубу

. Матч Полісся – Динамо має відбутися у десятому турі УПЛ. Базова дата – 7 жовтня.