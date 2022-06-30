Усик розповів, чи повернеться в Україну після реваншу з Джошуа

Вже 20 серпня Олександр Усик вдруге з'явиться на ринзі проти Ентоні Джошуа. Британець спробує взяти реванш у чемпіона світу.

Не покидає країну у війні

Олександр Усик виїхав за кордон заради підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа. Український боксер пояснив своє рішення тим, що більше користі країні принесе на ринзі, ніж поза його межами. Чемпіон світу не збирається засиджуватись у чужій країні після бою.

Цікаво дізнатись Він мене боїться, – Усик знайшов відмазку у словах Ф'юрі про божевільні 500 мільйонів

Усик розповів, коли повернеться в Україну після битви у Саудівській Аравії. Олександр пообіцяв, що через два дні після поєдинку буде вже на Батьківщині.

Щойно я закінчу бій і розберуся з усіма іншими справами, я негайно поїду в Україну. Якщо я матиму бій 20-го, то 22-го я буду в Україні,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик ледь не з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив у лави територіальної оборони Київської області, яка серйозно постраждала від "русского міра". Промоутер боксера Олександр Красюк зізнався, що українські військові просили Усика повернутись на ринг, щоб нагадати світу про війну проти Росії.

Напередодні реваншу Усик та Джошуа провели дуелі поглядів та дві пресконференції, які відбулись у Саудівській Аравії та Великій Британії, а точніше у Лондоні. Вже навіть випущене промо бою.

Реванш Усик – Джошуа: які прогнози дає Favbet