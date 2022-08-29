"Рідненька, ми сумували": Усик повернувся до України після реваншу з Джошуа – яскраве фото

29 серпня 2022 , 15:01
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Джерело:

інстаграм Олександра Усика

Непереможний Олександр Усик дотримався свого слова. Боксер прибув до України після реваншу з Ентоні Джошуа.

Фото дня

Проте, що Олександр повернувся до України стало відомо після його публікації в інстаграмі. Український чемпіон поділився яскравими світлинами.

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Рідненька, ми сумували,
– написав Олександр у мережі.

Нагадаємо, що Усик неодноразово наголошував, що повернеться до України після реваншу з Ентоні Джошуа. Що ж, як бачимо, боксер дотримав слово.


Олександр повернувся до України / Фото з інстаграму Усика


Усик опублікував нові світлини/ Фото з інстаграму боксера

Усик вдруге переміг Джошуа

  • Непереможний український боксер вдруге поспіль переміг Ентоні Джошуа. Усик виграв бій роздільним рішенням суддів. Для українця це 20 перемога, коли Джошуа програв вже втретє.
  • Окрім титулів WBO, WBA, IBF, IBO, Усик здобув вакантний пояс журналу The Ring.
  • Зауважимо, що вперше Усик та Джошуа зустрілися вересні 2021 року в Лондоні. Усик виграв одноголосним рішенням суддів і відібрав у Джошуа титули чемпіона світу.
До слова. З нагоди Дня Незалежності Володимир Зеленський нагородив Олександра Усика орденом "За заслуги" І ступеня. Нагороди також отримали й інші титуловані українські атлети.
Автор: Дарина Жданович