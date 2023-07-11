"Нехай іде в дупу": Усик висловив про Ф'юрі все що думає після зриву бою за абсолют

Українець більше не хочеш всерйоз обговорювати можливий бій проти "Циганського короля". Олександр готується до захисту поясу WBA наприкінці серпня.

Олександр Усик визначився із датою наступного бою. У серпні минулого року українець вдруге поспіль здолав Ентоні Джошуа та захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.

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Ціллю для Усика був бій за звання абсолютного чемпіона. Для цього необхідно було перемогти Тайсона Ф'юрі, якому належить пояс WBC. Втім сторони так і не домовились про бій.

"Циганський король" постійно виставляв нові умови та більше хайпував на поєдинку. Після зриву договору Усик прокоментував цю ситуацію, різко висловившись на адресу Ф'юрі.

Багато було балаканини та невизначеності з боку Тайсона Ф'юрі. Було затягування та знаходження якихось незрозумілих факторів: то матч-реванш, то розподіл 70 на 30, то ще щось. Я вважаю, що якщо ми хочемо боксувати, то нам просто потрібно підписати контракт. Якщо він дійсно такий неймовірний, як каже, він може просто вийти, підписати контракт і побити мене. Нехай зробить, якщо такий крутий. Я готовий. Але зараз про нього не буду говорити, нехай іде в дупу,

– заявив Усик.

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Нагадаємо, що Олександр Усик зійдеться із британцем Даніелем Дюбуа, який є обов'язковим претендентом на пояс WBA. Поєдинок відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві.

На професійному рівні Усик виграв всі 20 своїх поєдинків, з них 13 – нокаутом. Дюбуа також провів 20 зустрічей, але має 19 перемог. Три роки тому Даніель поступився Джо Джойсу.