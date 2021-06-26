Усик та Кличко разом відпочивають у Монте-Карло, де зустрілися з принцом Альбером II: фото
26 червня 2021 , 18:12Читать новость на русском
Джерело:usyk17.promotions
Український боксер Олександр Усик поки не має наступного суперника для бою. Тож вільний час він вирішив провести у Монако.
Однак в крихітне королівство Олександр Усик відправився не сам. Разом з ним його дружина Катерина.
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Компанію їм склав і Володимир Кличко.
Під час відпочинку обоє боксерів зустрілися з принцом Монако Альбером II. А також відвідали один з офіційних заходів.