Усик та Кличко разом відпочивають у Монте-Карло, де зустрілися з принцом Альбером II: фото

26 червня 2021 , 18:12
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Джерело:

usyk17.promotions

Український боксер Олександр Усик поки не має наступного суперника для бою. Тож вільний час він вирішив провести у Монако.

Однак в крихітне королівство Олександр Усик відправився не сам. Разом з ним його дружина Катерина.

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Компанію їм склав і Володимир Кличко.

Під час відпочинку обоє боксерів зустрілися з принцом Монако Альбером II. А також відвідали один з офіційних заходів. 

 

Автор: Ігор Саджениця