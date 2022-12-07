Шелестюк оцінив шанси Усика перемогти Ф’юрі після бою з Чісорою

Нещодавно у Лондоні відгримів боксерський поєдинок Тайсона Ф'юрі та Дерека Чісори, у якому "Циганський король" знову переміг. На двобій завітав і український боксер Олександр Усик, де натякнув на можливість бою з Ф'юрі.

На цей поєдинок чекають вже давно, адже обидва потенційні суперники – дуже сильні боксери. Утім Ф'юрі, ймовірно, має дещо більше шансів на перемогу. Про це 24 каналу розказав український професійний боксер, чемпіон світу з боксу Тарас Шелестюк.

До теми На очах в Усика: Ф'юрі захистив титул WBC у фіналі трилогії проти в'ялого Чісори

Усик майстерніший, але є "але"

Він пояснив, що Усик дуже добре показує себе у боях з класичними боксерами, саме тому він здобув беззаперечну перемогу в обидвох поєдинках з Ентоні Джошуа. Натомість Ф'юрі – нестандартний боєць, він часто застосовує брудні прийоми, навалюється на суперника усією масою, а з такими українському чемпіону працювати важче.

Це попри те, що, за словами Шелестюка, Усик майстерніший за Ф'юрі. Він технічний боксер, може добре працювати і першим, і другим номером, а також змінюватися на ходу.

Наприклад, грамотність та високий боксерський IQ українця показав один із раундів останнього поєдинку з Джошуа, коли той зачепив Усика, а він перекрився високим блоком і відпрацював пропущений удар на ногах. Це було просто перед чемпіонськими раундами, перевага в яких залишилася за Усиком.

Повний стрім з Тарасом Шелестюком: дивіться відео



Однак Ф'юрі, як зауважив Шелестюк, перевершує Джошуа та інших боксерів у суперважкій категорії психологічно – він дуже стресостійкий. У цьому контексті він перевершує і самого Усика.

Це буде цікавий бій для мене. Сані треба буде стрибнути вище своєї голови, йому треба віддати все, що в нього є, щоб перемогти в цьому двобої. І я гадаю, він хоче цього бою, тому що він буде тестувати свої ліміти у цьому поєдинку,

– підкреслив Тарас Шелестюк.

Можливий бій Усика та Ф'юрі