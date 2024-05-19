Не збираюся плакати та виправдовуватися, – Ф'юрі заговорив про реванш після поразки від Усика

Тайсон Ф'юрі вперше у професійній кар'єрі покинув ринг переможеним. Кривдником "Циганського короля" став Олександр Усик.

Британський боксер багато говорив перед очною битвою, але не так багато показав на ринзі у Саудівській Аравії. Ф'юрі та Усик провели усі 12 раундів, а переможця бою визначили лише за суддівськими записками, інформує 24 Канал.

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Одіозна заява Тайсона

За роздільним рішенням перемогу віддали Олександру Усику, який став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Тайсон дуже гідно прийняв поразку та заявив, що за його підрахунками, він виграв у більшості раундах.

Виграв бій, на мою думку. Повертаємося до своїх сімей, а потім продовжимо в жовтні. Звісно, ми відпочинемо, а потім повернемось до справи у жовтні. Думав, що виграв бій, але не збираюся плакати та виправдовуватися,

– сказав британець.т

Тепер на боксерів чекає реванш. Ймовірно, що друга зустріч між Усиком та Ф'юрі відбудеться у жовтні 2024-го року. Олександр заявив, що дає реванш супернику.