Усик за крок від звання абсолютного чемпіона світу: WBC хоче бачити бій українця проти Ф'юрі

Українському боксеру Олександру Усику залишилося лише здобути чемпіонський пояс за версією WBC, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Цим поясом володіє Тайсон Ф'юрі. І в WBC виступають за те, щоб бій між Усиком та Ф'юрі таки відбувся.

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман підтримав ідею проведення бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

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"Ну, він не б'ється з Олександром Усиком, тому що він не був готовий у грудні минулого року. Потім вони не змогли цього зробити в березні, а потім їх шляхи розійшлися. Ентоні Джошуа – те саме, тому не звинувачуйте Тайсона Ф’юрі. Він був там і був готовий", – встав на захист британця Маурісіо Сулейман.

Очільник WBC заперечив чутки про те, що Тайсона Ф'юрі можуть позбавити чемпіонського поясу. Адже замість проведення його захисту, британський боксер вирішив взяти участь у виставковому бою проти бійця UFC Френсіса Нганну. Все через те, що поки в британця немає обов'язкового претендента на бій за чемпіонський титул.

Причина в тому, що в WBC призначили бій Деонтея Уайлдера проти Енді Руїса. І переможець цього бою став би обов'язковим претендентом на бій проти Тайсон Ф'юрі. Але Уайлдер та Руїс так і не змогли домовитися про бій, тож він не відбувся. Відтак і обов'язкового претендента для Ф'юрі поки немає.

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При цьому що востаннє Ф'юрі проводив бій проти обов'язкового претендента ще у квітні 2022 року – переміг на "Вемблі" Ділліана Вайта технічним нокаутом в шостому раунді. Після цього 3 грудня 2022 року провів бій проти Дерека Чісори. Однак цей бій викликав шквал негативних коментарів, адже Чісора явно "не тягнув" рівень для чемпіонського бою. Тож чимало вболівальників зійшлися на думці, що це був бій, який дав можливість обом боксерам заробити гроші.

Зараз у WBC теж не поспішатимуть тиснути на Ф'юрі через його бій проти Нганну. Але все невдовзі може змінитися. Маурісіо Сулейман заявив, що він би хотів побачити бій Усика проти Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

"Ф'юрі – найкращий важковаговик, без сумніву. Ми хотіли б побачити Ф'юрі проти Усика, тому ми не будемо втручатися в плани провести великий поєдинок за всі пояси. Тому не поспішаємо шукати обов'язкового претендента", – заявив Маурісіо Сулейман.

Він також відзначив, що подальша доля бою за чемпіонський пояс WBC визначитися на конвенції, яку Світова боксерська рада проведе з 12 до 17 листопада. Саме там і може бути ухвалене рішення про чемпіонський бій за титул WBC у важкій вазі.