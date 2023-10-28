Підняв велетня Ф'юрі, як пір'їнку: Усик зустрівся з "Жадібним пузом" в Ер-Ріяді – відео

Суперники по битві за абсолют Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик зустрілися в Ер-Ріяді. Лідери хевівейту розважили публіку своїм спілкуванням.

28 жовтня володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі проведе бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. На цей виставковий поєдинок в Ер-Ріяд з'їхалося безліч зірок боксу. Не міг проґавити цей бій і наш Олександр Усик.

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Тепла зустріч суперників

Український чемпіон зіштовхнувся зі своїм майбутнім суперником в холі готелю в Ер-Ріяді. "Циганський король" покликав до себе Усика та його команди. Зірки хевівейти зустрілися наче старі друзі.

Олександр Усик! Я вибрав тебе! Встань тут,

– звернувся Ф'юрі до українського чемпіона.

Усик підійшов до "Жадібного пуза" та несподівано підняв його, як пір'їнку.

Відео зустрічі Ф'юрі та Усика

Після цього боксери обміняли люб'язностями та розійшлися. Пізніше репортери запитали Усика за момент з підійманням суперваговика. На що українець відповів з гумором, потроливши британця.

Так, крузервейт. Кролик,

– відповів Усик.

Зазначимо, що саме так "Ф'юрі називав Усика, натякаючи, що він занадто малий для хевівейту.

Нагадаємо, що після бою Усик – Нганну відбудеться оголошення поєдинку за абсолютне чемпіонство в хевівейті. Очікується, що мегафайт між Усиком та Ф'юрі проведуть вже 23 грудня цього року.