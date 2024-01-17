Гаряче промо до бою Усик – Ф'юрі: відео крутого анонсу поєдинку за абсолют

Команда українського боксера презентувала семихвилинний ролик, присвячений наступному бою Олександра. Поціновувачі боксу безперечно отримають від нього задоволення!

Вже за місяць, 17 лютого, в Ер-Ріяді відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. На ринг вийдуть українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі.

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Без сумніву, цей поєдинок є найбільш очікуваним у світі боксу. За місяць до зустрічі команда Олександра Усика опублікувала ефектне промо-відео до бою.

У цьому ролику показані всі найбільш визначні поєдинки в кар'єрі обох боксерів. Серед них були і хайлайти бою між Тайсоном Ф'юрі та Володимиром Кличком у 2015-му. Тоді британець здобув перемогу за рішенням суддів.

Відео анонсу бою Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі:

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Нагадаємо, що Олександр виграв всі свої 21 поєдинок у професійній кар'єрі, з них 14 – нокаутом. З нагоди дня народження українського боксера ми пригадали всі нокаути Усика за останні десять років.

Що ж стосується Ф'юрі, то британець також є непереможним. У 35 зустрічах "Циганський король" тріумфував 34 рази (нокаутом – 24), а також "розписав нічию" із Деонтеєм Вайлдером у 2018-му.