"У всіх бійців слабке підборіддя": Ф'юрі розмріявся перемогти Усика

Вже в цьому році усі фанати боксу можуть побачити супербій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Завадити цьому поєдинку може лише Френсіс Нганну.

28 жовтня володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі проведе комерційний бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. По завершенні поєдинку відбудеться оголошення дати мегафайту за абсолютне чемпіонство в хевівейті.

Варте уваги Ф'юрі – Нганну: коли відбудеться бій та де його дивитися онлайн

Ф'юрі: Тіло Усика не витримає завданої шкоди

Проте ще до бою з Усиком Ф'юрі вважає себе переможцем. На думку "Циганського короля", його перевага в антропометрії дасться взнаки на кінцевому результаті.

"Він може вразити мене своїми найкращими ударами, бити крізь рукавички, по обличчю, що завгодно. Я маю достатню масу тіла, щоб протистояти його арсеналу, але він не має таких габаритів, щоб протистояти тому, що я можу.

Його тіло не витримає завданої мною шкоди, але я можу витримати. Він важить 100 кг, а я 122 кг. Він не встоїть після моїх ударів, але я завжди витримаю те, що він може мені запропонувати. Якби я був не собою, а був кимось іншим, і мені довелося битися з 210-сантиметровим бійцем, який важить 127 кг, який може бити, контратакувати, відходити, рухатися, танцювати. Як побити такого чоловіка? Очевидно, всі намагаються його нокаутувати", – сказав Ф'юрі.

Маленькі бійці вразливі щодо гігантів

Тож "Жадібне пузо" поставив собі за мету здобути ефектну перемогу нокаутом. Потужний удар та техніка допоможе йому стати королем хевівейту, вважає Ф'юрі.

"У мене також немає проблем з шульгами, тому що я велетень, і я з ентузіазмом б’ю їх двома руками. Він не зможе відійти від мене в 6-метровому рингу. Він може тікати, але я переслідуватиму його, у мене швидкі ноги, яких немає в інших бійців. Я битиму його, і битиму, і битиму, і я його зупиню. Я це гарантую.

Я думаю, що у всіх бійців надважкої ваги є слабке підборіддя – забудьте про корпус, я хочу його так нокаутувати, щоб з його обличчя летіли іскри. Я просто думаю, що ці маленькі бійці надважкої ваги вразливі щодо гігантів", – резюмував Ф’юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже зустрівся з Тайсоном Ф'юрі перед боєм в Ер-Ріяді. Майбутні суперники дотепно поспілкувалися, а українець навіть підняв велетня.

Бій Ф'юрі – Нганну відбудеться у суботу, 28 жовтня. Бійці вийдуть на ринг після 23:00 за київським часом.