У Ф'юрі здали нерви: "Жадібне пузо" з образами накинувся на Усика – відео

"Циганський король" ще до початку офіційної пресконференції почав розважати своїх фанатів. Британський боксер вчергове одягнув на себе маску клоуна.

У четвер, 16 листопада, на пресконференції на стадіоні "Вемблі" було офіційно оголошено "Бій століття" між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Чемпіони хевівейту визначать абсолюта 17 лютого 2024 року.

До теми Бій Усик – Ф'юрі офіційно оголошений: коли і де відбудеться битва за абсолют

Ще до початку пресконференції Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик зустрілися за лаштунками. "Жадібне пузо" накинувся на українського чемпіона з образами, намагаючись його вивести з рівноваги.

Хто ти в біса такий? Усик! Звідки ти кричиш? Стули пельку, мала сосиска,

– вигукнув Ф'юрі Усику.

Ф'юрі "привітався" з Усиком: дивіться відео

Раніше ми повідомляли, що Тайсон Ф'юрі знайшов спаринг-партнера, який нагадує Олександра Усика.